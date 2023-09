Motta furioso: “Quattro errori decisivi contro il Bologna. Abbiamo visto tutti, non c’è bisogno della televisione”

È furioso Thiago Motta, che nel post partita di Monza-Bologna commenta ai microfoni di DAZN il gol annullato a Lewis Ferguson: “Abbiamo visto tutti, non abbiamo bisogno della televisione per decidere una situazione del genere. Sono quattro episodi decisivi contro il Bologna, con la Juventus ero rimasto senza parlare, oggi è impossibile. Mi scuso con i tifosi del Bologna, ma è più forte di me. Abbiamo visto tutti, sono quattro errori decisivi contro in sei giornate, errori decisivi”.

Foto: sito Bologna