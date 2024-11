Motta: “Di Weah mi piace tutto quello che fa, è generoso e responsabile. Mai stato vicino al Milan”

In occasione della sfida di domani contro il Milan, il tecnico della Juve Thiago Motta ha parlato della gara che attende i suoi ragazzi, e ha aperto una parentesi su Timothy Weah, calciatore reduce da ottime prestazioni e tra i principali candidati per sostituire nel ruolo di prima punta l’infortunato Vlahovic. Si concentra poi anche su Kalulu: l’ex Milan è oggi un giocatore responsabile e diligente, e che è riuscito a trovare grande centralità nel progetto bianconero, anche per via del grave infortunio di Bremer.

Su Weah: “In questo momento mi piace tutto quello che fa. Mi piace molto che faccia i gol ma è un giocatore interessante perché dà tante alternative. Gioca a destra e sinistra, capisce il momento della squadra e cosa serve alla squadra, è generoso e responsabile”.

Su Kalulu: “La cosa più importante è che lui ha sempre voluto venire e si è messo subito a disposizione. Sa coprire più posizioni perché è intelligente, disponibile, generoso, a suo modo anche leader. Parla poco ma sempre nel modo giusto, cercando di costruire. E’ uno di quelli che giocando tante partite riesce a mantenere il livello e non è facile, fisicamente ma soprattutto mentalmente. Lui è capace di farlo”.

E alla domanda su una possibile offerta da parte dei rossoneri in estate, Motta risponde in modo categorico: “Mai stato vicino al Milan”.

Foto: Instagram Juventus