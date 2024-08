Motta: “Con la Roma sarà una bella partita. De Rossi? È stato un grande compagno di squadra”

Durante la conferenza stampa di presentazione dello scontro diretto casalingo di domani contro la Roma, Motta ha parlato della sfida che attende la sua Juventus. Il tecnico ex Bologna vira poi sul grande rapporto che ha con De Rossi, cementificato dall’esperienza comune in Nazionale e dal percorso condiviso da allenatori.

Sulla partita con la Roma: “Sarà una bella partita, contro una squadra forte e determinata e con un grande allenatore. L’affronteremo con grande entusiasmo, abbiamo lavorato bene in settimana e speriamo di mostrarlo sul campo”.

Su De Rossi: “Con lui ho un buonissimo rapporto. Siamo stati insieme in Nazionale, è stato un grande giocatore e un grande compagno di squadra, ora è un grande allenatore e giusto per al Roma. Non dimenticherò mai quello che ha fatto in quel periodo che non era facile per me. E’ facile pensare le cose, ma non è facile andare contro l’opinione di tanti: lui quello l’ha fatto e non lo dimenticherò mai. Abbiamo sempre parlato di calcio ognuno con la sua idea però non è per caso che io mi trovo in una panchina di una squadra storica e lui in quella del suo cuore. Mi sento un privilegiato”.

Foto: Instagram Juventus