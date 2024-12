Motta: “Cambiaso non è recuperato, Nico Gonzalez rientra in gruppo”

Domani alle ore 20.45 a chiudere la giornata di sabato calcistico ci sarà la sfida tra Juventus e Venezia. Ha parlato in conferenza stampa Thiago Motta. Queste le sue parole:

Dopo la vittoria contro il City, come sta la squadra? “Stanno bene fisicamente e mentalmente. Ovviamente la vittoria aiuta, ma il gruppo è concentrato per la prossima partita”.

Domani si può considerare una prova di maturità? “L’approccio che abbiamo è sempre lo stesso. Abbiamo sempre lo stesso rispetto per le avversarie e con l’idea di entrare in campo e dare il nostro meglio con umiltà e serietà. Dobbiamo fare una grande partita”.

Lista indisponibili? Cambiaso e Nico? “Saranno indisponibili Bremer, Cabal, Milik e Rouhi che ha un infortunio muscolare non grave. Cambiaso non è ancora recuperato. Nico rientra in gruppo, lui è molto contento perchè ha lavorato tantissimo per mettersi a disposizione. Spero di potergli dare qualche minuto”.

Sul Venezia? “È una squadra che prova sempre a giocare bene. Ha messo in difficoltà tante squadre con il suo gioco. Loro giocano bene e hanno un allenatore molto esperto. Domani dobbiamo essere determinati a fare la nostra partita”.

Foto: Juventus FC