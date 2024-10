Motta: “Cambiaso domani può essere il capitano. Yildiz? Sono contentissimo di quello che fa”

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions di domani contro lo Stoccarda. Il tecnico ex Bologna ha parlato di alcune individualità e delle informazioni che ha recepito dalla sfida contro la Lazio.

“Avere giocatori forti è la prima gioia per un allenatore, e io lo sono. Poi se tutti vanno nella stessa direzione, come nel nostro caso, allora va ancora meglio. Nella partita contro la Lazio l’ingresso di Danilo ci ha dato molto più ritmo. Anche Fagioli ci ha permesso di dare più velocità. Nel secondo tempo abbiamo creato di più e abbiamo concluso verso la porta. Yildiz? Sono contentissimo del suo lavoro. È un ragazzo che mette tutta la sua qualità a beneficio della squadra. Cambiaso può essere di nuovo il capitano domani”.

