Motta: “Affrontiamo una squadra forte. Il nuovo format della Champions? Mi piace, affrontiamo tante gare differenti”

Le parole in conferenza stampa di Thiago Motta, alla vigilia della sfida di Champions contro l’Aston Villa di Unai Emery.

“Emery ha detto che andrebbe bene un pareggio? Non ho visto la sua conferenza, non sono convinto l’abbia detto. Affrontiamo una squadra forte che ha fatto 9 punti. Scenderemo in campo con umiltà rispettando l’avversario e dando il massimo. Domani affrontiamo un’atra squadra forte sulle ripartenze e dovremo dare continuità nella fase difensiva. Il nuovo format della Champions mi piace, affrontiamo squadre diverse e prepariamo tante gare differenti. Bisogna sempre restare concentrati. E’ solo un’esperienza in più per crescere, migliorare e capire il nostro livello. Serve continuità in tutto quello che abbiamo fatto. La gara col Milan? Abbiamo fatto un’ ottima prestazione. Abbiamo controllato il gioco per tanto tempo, non permettendo a loro di ripartire, che è il loro punto forte. Domani affronteremo una squadra pericolosa sulle ripartenze, abituate a fare cose simili. Servirà essere solidi e pressare bene, non lasciare spazio alla trequarti loro, difendere insieme, attaccando nel modo giusto”.

Foto: Instagram Juventus