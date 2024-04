Motta: “Affrontiamo una squadra con giocatori di qualità. Pensiamo a noi stessi”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta, a pochi istanti dal calcio d’inizio della gara della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN:

“Oggi affronteremo una squadra costruita per obiettivi importanti. Hanno una rosa ampia con giocatori di grande qualità e noi dobbiamo pensare a noi stessi e a quello che dobbiamo fare per affrontare una Roma che in questo momento sta molto bene. L’importante è che in queste due partite anche se non abbiamo segnato abbiamo creato tanto. Spero che stasera potremo fare una bella prestazione e sfruttare le occasioni che avremo. Come si sostituisce Ferguson? La prima cosa è non volere un altro Ferguson. Mi dispiace tantissimo per lui e per il suo infortunio. Stava facendo benissimo e aveva anche delle competizioni da giocare con la sua nazionale. Ma sono convinto che chi giocherà al suo posto darà il suo contributo alla squadra e farà molto bene”.

Foto: Instagram Bologna