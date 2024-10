Motta: “A Lipsia ho visto una squadra che voleva vincere. Vlahovic è un esempio per tutti”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Cagliari di Davide Nicola, reduce da una rivitalizzante vittoria contro il Parma. L’ex Bologna apre una parentesi anche su Vlahovic, leader tecnico e temperamentale dei bianconeri in gol con una doppietta contro il Lipsia.

Il Cagliari: “Ogni partita è diversa. L’ultima l’abbiamo fatta bene. Il Cagliari viene da una vittoria, si difende bene e in ripartenza vanno forte. Piccoli sta molto bene, Luvumbo va velocissimo, anche Viola ha fatto una grande prestazione nell’ultima partita. Noi dovremo fare una grande prova davanti al nostro pubblico. Stadio pieno, una bella atmosfera di calcio”.

Il Lipsia: “La squadra mi ha dato di più a me di quanto io abbia dato a loro. Ho visto una squadra che voleva andare a vincere. Ho visto questa sensazione e ho seguito il loro istinto. Sono stato molto contento per quello che abbiamo dimostrato. Quella partita è stato un orgoglio per tutti noi”.

Vlahovic: “Vlahovic è un leader positivo della squadra. L’attaccante deve pensare alla squadra e non ai gol, ed è quello che sta facendo lui. Sono contentissimo del suo lavoro, fin dal ritiro. Deve dare l’esempio, non con le parole. Si impegna al massimo per i compagni. Voglio vedere sempre dei giocatori così. Finora è stato un esempio importante per la squadra”.

Cabal: “Sta bene, è stato anche convocato dalla nazionale ed è positivo. Deve continuare ad allenarsi bene, per il momento altri stanno meritando di giocare. So che quando toccherà a lui lo farà bene”.

Foto: Instagram Juventus