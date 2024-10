Mota risponde a Dovbyk, parità tra Monza e Roma (1-1)

Parità tra Monza e Roma: 1-1. Nei primi dieci minuti la Roma ha cercato di aggredire immediatamente la gara, il Monza ha risposto per le rime: il primo sussulto è arrivato al quarto d’ora, col palo colpito da Manu Koné e la respinta vincente di Dovbyk, ma l’attaccante ucraino è partito in posizione di fuorigioco. I biancorossi hanno risposto immediatamente con un’azione collettiva, ma Svilar ha respinto col piede la conclusione di Daniel Maldini. Dopo un buon inizio della Roma, al 20′ Juric è costretto a mettere mano alla formazione per l’infortunio di El Shaarawy, al suo posto Zalewski. Al 61′ è stato Dovbyk a segnare dopo un’azione personale conclusa con una serie di dribbling e il diagonale mancino a superare Pizzignacco. Passano dieci minuti e il Monza pareggia subito i conti: ci ha pensato Dany Mota a trovare l’1-1, l’attaccante dei brianzoli ha sfruttato una disattenzione difensiva dei capitolini. Termina così 1-1, Monza e Roma si dividono la posta in palio.

Foto; Instagram Monza