Moses, visite mediche terminate. Prima della firma il giocatore è atteso ad Appiano Gentile

Visite mediche terminate per Victor Moses, prossimo acquisto per la fascia dell’Inter. Il giocatore, classe 1990, ha iniziato i controlli presto, questa mattina. Prima l’idoneità sportiva al CONI, poi gli esami all’Humanitas di Rozzano. Approfonditi, per non correre rischi. Il giocatore, adesso, andrà ad Appiano Gentile per fare ulteriori test atletici, prima dell’ultima tappa nella sede dell’Inter per la firma sul contratto.

Foto: Pulse