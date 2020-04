Morto Michael Robinson: vinse tutto con il Liverpool nel 1984

A Madrid, si è spento a soli 61 anni Michael Robinson, ex-attaccante irlandese, fra gli altri, di Liverpool e Manchester City. Da tempo malato di cancro, con i Reds aveva vinto Premier League, FA Cup e Champions League nella storica stagione 1983-1984. Ritiratosi dal calcio nel 1989 dopo tre stagioni con la maglia dell’Osasuna, si era stabilito in Spagna, dove aveva cominciato una carriera da commentatore radiotelevisivo ai Mondiali di Italia ’90. E’ stato reclutato poi da Alfredo Relaño per Canal +, la piattaforma di pagamento emergente dell’epoca, per cui ha lavorato fino ad oggi. Lì ha formato una coppia indimenticabile con Carlos Martínez, con il quale ha condiviso migliaia di trasmissioni su Liga, Champions League, Europei e Mondiali. Nel 2017 aveva vinto il premio Manuel Vázquez Montalbán, assegnato dal Barcellona, per il giornalismo sportivo.

Foto: Border Countries Advertize