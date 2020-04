Morto Ezio Vendrame: icona e simbolo di un calcio che non esiste più

È morto quest mattina a 72 anni dopo una lunga malattia Ezio Vendrame, ex calciatore e scrittore sportivo. Paragonato per estro e carattere a George Best. Ex-calciatore di SPAL, Torres, Siena, Rovereto, Lanerossi Vicenza, Napoli, Padova e Pordenone, giocò principalmente come ala o mezzala. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha allenato nei settori giovanili di Pordenone e Venezia, prima di ritirarsi a vita privata e alla scrittura. Fra i suoi grandi successi editoriali, in cui raccontava aneddoti della sua carriera da calciatore “fuori dagli schemi”, Se mi mandi in tribuna godo.

Nella giornata odierna, sono arrivati anche i messaggi di cordoglio di Padova e Vicenza, le squadre a cui è stato più legato: “Si è spento all’età di 72 anni Ezio Vendrame. – si legge in una nota del club scudato –Nato il 27 novembre 1947 a Casarsa della Delizia (Pordenone), Vendrame, soprannominato il “Best Italiano” ha vestito le maglie di Spal, Torres, Siena, Rovereto, Lanerossi Vicenza, Napoli e Pordenone. Ha vestito la maglia del Calcio Padova dal 1975 al 1977 realizzando 8 reti in 57 incontri in Serie C. La Società Biancoscudata si stringe attorno ai familiari e agli amici di Ezio in questo momento di dolore.”

“Si è spento poche ore fa, Ezio Vendrame all’età di 72 anni, nella sua casa a Conegliano Veneto. – recita invece il comunicato del club vicentino –Genio, icona e simbolo di un calcio che non esiste più. Considerava Vicenza la sua seconda casa e aveva sempre nel cuore i tifosi biancorossi che aveva conquistato e deliziato con le sue giocate, per tre stagioni in Serie A dal 1971 al 1974. Con la maglia biancorossa infatti registrò 46 presenze in campionato ed una rete siglata proprio in un derby contro l’Hellas Verona, nel quale fu mattatore perché oltre al gol, servì un assist e fu fermato solo dalla traversa che gli negò una storica doppietta. Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, aveva militato tra le altre nel Napoli, nel Padova e nel Pordenone. La società LR Vicenza si unisce al dolore per la scomparsa di Ezio e desidera esprimere ai suoi cari le più sentite condoglianze.”

Foto: sito ufficiale Padova Calcio