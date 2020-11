Morten Olsen: “Eriksen gioca poco, ma è il miglior calciatore della Danimarca”

L’ex Ct della Danimarca, Morten Olsen, in un’intervista rilasciata a Sporza ha parlato anche di Eriksen, punto di riferimento nella Nazionale danese: “L’attacco, in particolare, è il punto debole della Danimarca in questo momento: segniamo troppo pochi gol. Questo è perché molti calciatori giocano pochi minuti nei loro club, come ad esempio Braithwaite col Barcellona. Ma allo stesso tempo mi riferisco a Eriksen all’Inter che gioca poco ma è il miglior calciatore della Danimarca. Sono sicuro però che presto saremo più forti.”

Foto: twitter federcalcio danese