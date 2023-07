Morte Suarez, il ricordo del Barcellona: “Leggenda del calcio. Leggenda blaugrana”

“Leggenda del calcio. Leggenda del Barça”. Con questo tweet il Barcellona ricorda Luis Suarez, che vestì per 7 anni la maglia blaugrana con cui, nel 1960, vinse il Pallone d’Oro. Il club campione di Spagna posta poi un elenco di tutti i numeri di Suarez con la maglia del Barça. “253 partite 141 gol 2 titoli della Liga (1958/59 e 1959/60) 2 Coppe di Spagna (1956/57 e 1958/59) 2 Coppe delle Fiere (1957/58 e 1959/60) 1 Pallone d’Oro (1960)”. “Ci mancherai molto”.

Luisito Suárez, culer from 1954 to 1961, was a key player for Barça in the second half of the 1950s and won the Ballon d’Or in 1960.https://t.co/eZ1pGjx1Gc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 9, 2023