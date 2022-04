Morte Raiola, il cordoglio della Iafa

Il mondo del calcio sta versando lacrime per la scomparsa di Mino Raiola. La Iafa, attraverso il seguente comunicato, si è aggiunta ai tanti messaggi che stanno popolando il web in questo pomeriggio: “Il Direttivo della Iafa – italian association of football agents – nelle persone del Presidente Christian Bosco, dei Vice-Presidenti Vincenzo Falanga ed Helga Leoni, dei Consiglieri Paolo Palermo, Antonio Salerno, Mario Fogliamanzillo, Giovanni De Montis, Antonio Ottaiano, Nicola Ciardi, Gianluca D’Angelo, anche a nome dei rappresentanti dei vari comitati endoassociativi, nonché di tutti gli iscritti, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del compianto Presidente onorario Carmine Raiola, partecipando all’immenso dolore dei suoi cari“.

Foto: Iafa