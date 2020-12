Morte Paolo Rossi, Toni: “Sei stato un esempio per me e per tantissimi altri nel mondo, riposa in pace”

Luca Toni ha utilizzato il suo profilo Instagram per salutare Paolo Rossi, leggenda del calcio italiano e mondiale andata via nelle ultime ore:

“Riposa in Pace Idolo. Sei stato un esempio non solo per me ma per tutto il calcio sia Italiano che internazionale, oggi una persona eccezionale se ne va in cielo ad insegnare agli angeli come fare gol. ♥️🙏🏾 condoglianze a tutta la famiglia Rossi”.

Il post di Luca Toni

Foto: Tzde