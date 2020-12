Morte Paolo Rossi, la lettera di Cabrini: “Sei un fratello, starò vicino alla tua famiglia, alle tue bimbe”

Funerale di Paolo Rossi stamattina al Duomo di Vicenza, il feretro è stato portato a spalla da alcuni suoi compagni del 1982.

Nel corso della cerimonia, Antonio Cabrini ha letto una lettera commovente al compagno e amico.

Queste le sue parole: “Ciao Paolo, non mi sembra vero che non sei più tra noi. Ho perso un amico, un fratello. Le emozioni che abbiamo condiviso hanno stravolto la nostra vita. Abbiamo combattuto sempre con la forza di guardare avanti. Siamo stati parte di un gruppo, quel gruppo, il nostro gruppo. Non credevo che ti saresti allontanato così presto. Già mi manchi. Mi mancano le tue parole di conforto, i tuoi scherzi, le tue improvvisate e il tuo sorriso. Sono quelli come te che rendono grande l’amicizia. Se sono quello che sono devo ringraziare anche te. Sarai sempre dentro di me. Io rimarrò vicino alla tua Federica, ma tu rimani vicino a tutti noi“.

Foto: Zimbio