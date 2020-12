Morte Paolo Rossi, il figlio: “Mi ha insegnato il coraggio e l’altruismo”

Alessandro, figlio di Paolo Rossi, ha ricordato suo padre parlando con i giornalisti fuori dalla camera ardente all’obitorio dell’ospedale Le Scotte di Siena. Queste le sue parole: “Se ne è andato in serenità, questo lo posso confermare. Noi gli siamo sempre vicini, lui se ne è potuto andare con l’amore dei suoi cari. Il 1982 è stato l’anno più bello di mio padre, lui un esempio vero. Mi ha insegnato il coraggio nell’affrontare la vita con amore. Mi ha insegnato ad essere altruista e generoso, a volere bene al prossimo. Mio padre era fatto così e ci ha amato veramente tanto. È stato un papà fantastico, semplice ed umile. Abbiamo sperato fino all’ultimo che le cose andassero meglio. Lui non ha mai mollato e ha sempre combattuto, ma alla fine il male ha vinto». Purtroppo la malattia ha vinto, ma lui non ha mai mollato. La routine lo aiutava a pensare un pò meno a questa cosa che aveva. Il calcio, che è stata la sua vita gli ha dato una spinta in più anche in queste ultime settimane».

Foto: Twitter Paolo Rossi