Morte Paolo Rossi, Gilardino: “Da quel 5 luglio del 1982 ho sentito parlare di te. Nato sotto la tua stella”

Alberto Gilardino piange sui social la scomparsa di Paolo Rossi: “Io quel 5 luglio sono nato. È come se ripercorressi quella giornata, mi si è stretto lo stomaco aver letto questa notizia… Eh si Pablito, io il 5 luglio del 1982 sono nato, ma da quel giorno ho sentito parlare di te, da mio padre. Più crescevo e più lui mi raccontava e mi faceva vedere quelle immagini, credo di essere nato sotto la tua stella, credo molto nel destino. Tu Pablito quel giorno hai fatto gioire milioni di italiani, ora riposa in pace Campione, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

Il post di Gilardino

Foto: Twitter Paolo Rossi