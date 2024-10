Morte Neeskens, Koeman: “Sono scioccato, eravamo spesso in contatto. Da piccolo era il mio idolo”

Ronald Koeman, commissario tecnico della Nazionale olandese, si è espresso sulla scomparsa di Johan Neeskens, leggenda del calcio olandese.

Queste le sue parole: “Sono scioccato. Si rimane scioccati dalle brutte notizie. Johan ha lavorato per la Federazione Olandese. Ho un passato con lui. Da bambino era il mio grande idolo. Da piccolo, per strada, volevo essere Johan Neeskens per la sua lotta. Ho giocato contro di lui e ho fatto il corso da allenatore con lui. Siamo sempre rimasti in contatto. Ieri sera ho ricevuto una telefonata con questo messaggio. Al momento non so altro, solo che era in Algeria”.