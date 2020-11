Morte Maradona, tifosi di Boca Juniors e River Plate piangono insieme per la scomparsa di Diego

Con la scomparsa di Diego Armando Maradona, l’Argentina e tutto il mondo del calcio si sono fermati. Migliaia le persone passate davanti la camera ardete del Pibe de Oro che ha incantato in Italia con la maglia del Napoli. Questo lo scatto di Diario Olé che sta facendo il giro del mondo: due tifosi, uno del Boca Juniors e l’altro del River Plate che piangono, insieme e abbracciati, per la scomparsa di Maradona. Un gesto da ricordare, rivali in campo ma uniti dopo tale tragedia.

Foto: twitter uff Diario Olé