Morte Maradona, Raffaella Carrà: “Per colpa mia Diego ha passato una notte in prigione”

Anche Raffaella Carrà, nota showgirl italiana, ha salutato Diego Armando Maradona, scomparso all’età di 60 anni mercoledì scorso. La Carrà, in una breve intervista rilasciata al Messaggero ha svelato un curioso retroscena sul Pibe de Oro: “Ho conosciuto Diego in Italia quando lo invitavo ai miei programmi, la prima volta però è venuto lui da me ed è finito in prigione. Ero in concerto a Buenos Aires, nel 1979 e lui avrà avuto 18 anni. L’arena in cui cantavo era piena ma lui tentò comunque di entrare per ascoltarmi e disse ai poliziotti: ‘Non sapete chi sono io!’ Ho letto la notizia il giorno dopo su un giornale locale. Per colpa mia Diego aveva passato la notte in guardina.” Ha poi aggiunto: “Non sentivo Diego da molto tempo, A fine ottobre un amico dalla Spagna mi ha chiesto se volevo inviargli un video per il suo compleanno, l’ho fatto solo per lui perché a me queste cose non piacciono. Sono commossa dalla reazione di Napoli. È straordinario vedere l’amore della città verso di lui. Diego non è morto, resta nel loro dna. Lui ha amato Napoli, ma si è fatto anche amare. Mi raccontava che quando abitava in città con Claudia e le bambine, anche se viveva in un piano alto, c’era sempre qualcuno che cercava di arrampicarsi per salutarlo.”

Caro, caro Amico mio soffro tanto e prego, ci hai lasciato troppo presto.

Ti voglio bene.

Querido, querido Amigo mio, sufro muchissimo y rezo por ti. Nos has dejado demasiado pronto!

Te quiero mucho. #diegomaradona — Raffaella Carrà (@raffaella) November 25, 2020

Foto: facebook personale