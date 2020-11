Morte Maradona, Pelè: “Giocheremo a calcio in cielo”. Messi: “Diego non se ne va, è eterno”

Sono arrivati nelle ultime ore i saluti a Diego Armando Maradona da parte di Pelè e Lionel Messi.

Questo il cordoglio del brasiliano Pelè:

“Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. Ci sarà ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza ai membri della famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a pallone insieme nel cielo”.

Lionel Messi ha salutato Diego Armando Maradona così su Instagram:

“Un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Mi rimangono tutti i momenti belli vissuti con lui, voglio cogliere l’occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici”.

Il post di Messi

Foto: Instagram Pelè