Morte Maradona, minacce di morte a chi ha scattato la foto con la bara di Diego

Non si placano, in Argentina e nel mondo intero, le polemiche riguardo le due foto, diventate virali, che ritraggano due soggetti delle pompe funebri insieme al cadavere di Diego Maradona. Come raccolto da Diario Olé, i due, padre e figlio, sono stati minacciati di morte tanto da dover metterci la faccia e chiedere scusa, così Claudio Fernandez: ” Chiedo a tutti rispetto e perdono. Ho reso il servizio al padre di Maradona, a suo cognato, e non l’ho mai fatto. Ero con Maradona vicino nella vita.” Poi ha parlato anche Molina, colui che è stato ripreso con il pollice in alto: “Ho ricevuto minacce. Vengo dal quartiere, mi conoscono. Mi dicono che mi uccideranno, che romperanno il mio camion, minacciano i miei figli, e io non sono quel tipo di persona. Quella foto non è stata presa dal mio telefono. Chiedo perdono alla famiglia Maradona”.

Foto: Facebook Maradona