Morte Maradona, lo staff tecnico di Diego si dimette dal Gimnasia La Plata

Dopo la morte di Diego Armando Maradona, che ha colpito il mondo intero, lo staff tecnico del Pibe de Oro del Gimnasia La Plata ha deciso di dimettersi, irrevocabilmente. Questa la nota apparsa poco fa sul sito ufficiale del club argentino: “Si riporta che, con grande rammarico, il Corpo Tecnico che ha accompagnato Diego Armando Maradona; composta da Sebastián Méndez, Adrián González, Hernán Castex e Nicolás Czechowicz, ha deciso di dimettersi irrevocabilmente dalle rispettive cariche. Una decisione che comprendiamo dalla nostra Istituzione, e che dimostra la qualità umana dell’intero gruppo di lavoro che Diego Maradona si era formato e che aveva sviluppato così bene il proprio lavoro. Il popolo Tripero vi ringrazia con tutto il cuore per il lavoro svolto, la fatica e l’impegno assunto. L’era di Diego Maradona e del suo team di lavoro è già una parte importante della storia del nostro Club. Diego è partito come un Tripero in più, come tutti voi.”

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa con gran pesar que el cuerpo técnico que acompañaba a Diego Armando Maradona ha decidido en forma irrevocable renunciar.https://t.co/fvYEYmmCMg pic.twitter.com/3HoRdNac92 — #Gimnasia133 🐺🏡 (@gimnasiaoficial) November 27, 2020

Foto: twitter uff Gimnasia La Plata