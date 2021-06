Morte Maradona, lo psicologo: “Nessun piano per uccidere Diego. Abbiamo cercato di aiutarlo”

Intervistato da C5N, lo psicologo Carlos Diaz, che seguiva Maradona prima della sua scomparsa, ricostruisce il quadro clinico di Diego prima della sua morte.

Queste le sue dichiarazioni: “Diego non aveva nessun motivo di essere internato. Il mio ruolo come psicologo di Maradona, nel recupero dalle dipendenze, non ha avuto nessun ruolo con la sua morte. Una morte che chiaramente ha scioccato tutti, ma non c’è stato alcun piano criminale organizzato per ucciderlo, come qualcuno ha detto. E’ stata una fatalità. Abbiamo cercato di aiutarlo dal primo giorno, di salvarlo e recuperarlo dalle dipendenze. Il decesso è dovuto ad un quadro clinico che non c’entra nulla con quello psicologico”.

Foto: Facebook personale