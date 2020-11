Morte Maradona, la veglia funebre durerà fino alle ore 20 italiane. Il funerale si terrà oggi

La salma di Diego Armando Maradona è stata portata alla Casa Rosada di Buenos Aires dove poco dopo le 6 del mattino (le 10 in Italia) è stata aperta la camera ardente.

Centinaia le persone in fila davanti al palazzo presidenziale per dire addio al ‘Pibe de oro’. La veglia funebre durerà solo fino alle 16 locali di oggi (le 20 italiane), dopodiché Maradona verrà sepolto. Su espressa richiesta della famiglia, il funerale verrà celebrato oggi stesso anziché sabato.

Foto: Instagram personale Maradona