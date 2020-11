Morte Maradona, il medico Luque: “E’ una perdita mondiale di una persona inestimabile”

Arrivato alla Casa Rosada per salutare Diego Armando Maradona, il suo medico personale Leopoldo Luque non è riuscito a evitare le domande dei giornalisti che lo hanno assaltato una volta sceso dalla sua moto. Queste le parole del medico che curava il Pibe de Oro alla stampa argentina come riportato da Infobae: “Stiamo accompagnando permanentemente la famiglia, siamo tutti molto feriti da questa perdita. È una perdita mondiale di una persona inestimabile. Nient’altro da dire. Provo un profondo rammarico.”

Foto: mundo deportivo