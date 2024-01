Morte Gigi Riva: un minuto di silenzio prima del secondo tempo della Supercoppa

La Lega Serie A si stringe ai familiari e a tutti gli appassionati di calcio per la scomparsa di Gigi Riva, uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio. Sarà per sempre ricordato per le gesta sportive straordinarie compiute sia con la maglia del “suo” Cagliari, sia con quella della Nazionale italiana, di cui detiene tutt’oggi il record di reti realizzate e con cui si è laureato campione d’Europa nel ‘68 e vice campione del mondo nel ‘70, dopo essere stato tra i protagonisti della leggendaria semifinale vinta contro la Germania 4-3. Da dirigente sportivo ha saputo portare la sua esperienza e la sua visione del calcio contribuendo a formare tante generazioni di campioni. Mancherà molto al calcio”.

FIGC e Lega Serie A faranno osservare all’inizio del secondo tempo della EA SPORTS FC Supercup un minuto di silenzio per ricordare uno dei campioni più amati della storia del calcio italiano.

Foto: twitter Cagliari