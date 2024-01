Morte Gigi Riva, il cordoglio di Abodi: “Rappresentava un calcio di altri tempi. Stadio in suo nome a Cagliari”

“É molto di più di rombo di tuono, piangiamo l’uomo, il professionista. Rappresentava un calcio di altri tempi. Il nostro compito è tenerlo in vita e che il calcio possa tenere quella dimensione umana. L’auspicio é che si possa concretizzare con l’inizio dei lavori dello stadio di Cagliari che sarà dedicato a Gigi Riva”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, al Tg1 ricordando Gigi Riva. Lo riporta l’Ansa.

Foto: sito FIGC