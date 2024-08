Morte Eriksson, il messaggio di Infantino: “Ambasciatore e innovatore del calcio”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha ricordato Sven Goran Eriksson, scomparso in mattinata dopo una lotta contro un male incurabile.

Queste le parole del numero uno della FIFA: “A nome della Fifa e della nostra comunità globale, mando le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Sven-Goran in questo momento difficile. Che riposi in pace. In veste di allenatore, è stato un grande innovatore ed un vero ambasciatore del nostro splendido sport. Come personalità del calcio è sempre stato un leader entusiasta e con il sorriso”.