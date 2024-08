Morte Eriksson, arriva il messaggio del Principe William: “Se ne va un vero gentiluomo del calcio”

Continuano i messaggi di cordoglio del mondo del calcio e non per la scomparsa di Sven Goran Eriksson. Tra questi anche il Principe del Galles, William, erede al trono di Gran Bretagna, ha pubblicato su Twitter un ricordo del tecnico svedese.

Queste le sue parole: “Triste nell’apprendere la notizia della scomparsa di Sven-Göran Eriksson. L’ho incontrato diverse volte quando era allenatore dell’Inghilterra e sono sempre rimasto colpito dal suo carisma e dalla sua passione per il calcio. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Un vero gentiluomo del calcio”.

Sad to hear about the passing of Sven-Göran Eriksson. I met him several times as England manager and was always struck by his charisma and passion for the game. My thoughts are with his family and friends. A true gentleman of the game. W

