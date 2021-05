Morte Burgnich: minuto di raccoglimento prima di Italia-San Marino

Il calcio italiano piange la scomparsa di Tarcisio Burgnich. La Roccia, è stato campione d’Europa con la Nazionale nel 1968 e ha vinto tutto con la Grande Inter di Herrera.

In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione dell’amichevole tra Italia e San Marino in programma venerdì alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari e delle altre gare di tutti i campionati in programma questa settimana in Italia.

Foto: Sito Inter