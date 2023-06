Morte Berlusconi, un minuto di silenzio prima di Italia-Spagna

Prima della partita Italia-Spagna, valida per le semifinali di Nations League in programma questa sera, sarà osservato 1′ di raccoglimento in memoria del presidente del Monza e dell’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi scomparso all’età di 86 anni. Le rende noto la Figc. Per quanto riguarda gli spettatori presenti stasera ad Enschede, saranno 26.003 (tutto esaurito) di cui 3.548 tifosi dell’Italia e 3.721 della Spagna.

Foto: Instagram Berlusconi