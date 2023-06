Morte Berlusconi, Filippo Galli: “Gli va intitolato il nuovo stadio del Milan”

Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha voluto ricordare Silvio Berlusconi con parole di grande affetto, suggerendo anche di intitolare all’ex presidenre il nuovo stadio del Milan.

Queste le sue dichiarazioni, riportate da “Gazzetta.it”: “Intitolare il nuovo stadio del Milan a Berlusconi? Potrebbe essere un’idea. Ha preso il club e l’ha portato sul tetto del mondo. Se l’idea partisse da un’iniziativa popolare, sarebbe una soluzione da percorrere. Gli ultimi decenni del Milan sono legati a lui. Ho tanti ricordi, personali e pubblici. Come l’entusiasmo con cui ci spiegò della presentazione all’Arena civica di Milano, dell’arrivo in elicottero. Aveva un entusiasmo incredibile e questo ci fece capire la grandezza di ciò che aveva in testa. È stato un visionario, un precursore. La sua ultima esperienza al Monza dimostra la capacità manageriale: non sempre chi investe riesce ad avere risultati, ma lui e il club ce l’hanno fatta. Il Monza era in una situazione difficile, lui l’ha portato in Serie A.”

Foto: Instagram Berlusconi