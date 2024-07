Morte Astori: condannato il medico ad un anno per omicidio colposo

La Corte d’appello di Firenze ha emesso la sua sentenza in merito alla morte di Davide Astori, avvenuta nella notte del 4 marzo 2018: un anno di reclusione per il professor Giorgio Galanti. L’ex direttore di Medicina sportiva di Careggi, con un passato da consulente medico della Fiorentina è ritenuto responsabile di omicidio colposo per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, deceduto nella notte del 4 marzo 2018, ad Udine, dove la squadra gigliata si trovava in ritiro in vista della partita di campionato contro l’Udinese.

Il professor Galanti, che aveva seguito Astori nei controlli periodici dei mesi precedenti alla sua morte, é stato accusato di non aver diagnosticato una patologia cardiaca che avrebbe potuto essere letale, come alla fine si é dimostrata. Secondo l’accusa, Galanti, avrebbe omesso di eseguire accertamenti più approfonditi che avrebbero potuto rilevare la presenza di un’aritmia cardiaca, la probabile causa del decesso dell’ex capitano della Fiorentina Davide Astori.

Foto: twitter Fiorentina