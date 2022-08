Moreo-Pisa, Cellino dice no: “Non lo cedo in Serie B”

Massimo Cellino chiude alla cessione di Stefano Moreo al Pisa. Il club toscano ha presentato un’offerta per il centravanti classe ’93, ma il patron della Rondinelle ha dichiarato che non venderà il calciatore a un club di Serie B. Queste le parole riportate da Bresciaingol: “Il nostro mercato per quanto mi riguarda è finito. C’è qualcuno che vorrebbe che cedessi Moreo e probabilmente mi verrà contestato il fatto che non abbia approfittato di questa eventualità. Se fosse stato un club di A lo avrei anche potuto fare. Ma proprio col Pisa che fa il nostro campionato non è il caso. Secondo voi potrei fare una cosa così?“.

Foto: sito ufficiale Brescia