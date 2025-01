Morente e Krstovic siglano il rilancio giallorosso: Empoli-Lecce termina 1-3

Empoli-Lecce, scontro diretto per la salvezza, termina 1-3.

Partenza sprint della squadra ospite, che dopo già 6 minuti trovano l’1-0: Pierotti agisce sulla destra e serve in area di rigore, Krstovic che non riesce a concludere. A rimorchio però c’è un prontissimo Tete Morente che segna il suo terzo gol nelle ultime 5 partite. La rete tramortisce gli undici dell’ex D’Aversa, che una manciata di secondi dopo subiscono anche il 2-0: è l’11’, ancora Tete Morente protagonista con una rimessa laterale in zona offensiva che trova Krstovic che calcia di prima intenzione al volo: Seghetti non può nulla. Proprio il giovane portiere azzurro, all’esordio in Serie A, salva la sua squadra in almeno un paio di altre occasioni. In apertura di secondo tempo Cacace accorcia le distanze: gol di testa del numero 13 azzurro sulla sponda di Gyasi, tutto torna in discussione. Krstovic sigla il 3-1 allo scadere, dopo un secondo tempo combattutissimo. Tre punti d’oro per i giallorossi.

Foto: Instagram Lecce