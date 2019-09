Moreno:”Se Luis Enrique vorrà tornare sarò felicissimo di lasciare l’incarico”

Robert Moreno ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Romania, il 5 settembre a Bucarest e valida per le qualificazioni europee. Moreno è diventato ct della Spagna dopo la rinuncia di Luis Enrique per stare accanto alla figlia di 9 anni Xana, deceduta la scorsa settimana. Queste le sue parole: “Ora è tutto relativo e prematuro. Sono passati pochi giorni da questa tragedia. Per me Luis Enrique è un amico, e l’amicizia è la cosa più importante che ci sia. Se più avanti Luis vorrà ritornare in panchina, qui o altrove, io sarò felicissimo di farmi da parte per ricominciare a lavorare con lui”.

Foto: Twitter Spagna