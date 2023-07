Como, Longo: “Abbiamo consolidato la B. Normale adesso alzare l’asticella. Playoff il primo obiettivo”

L’allenatore del Como Moreno Longo ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, facendo il punto sulla stagione appena trascorsa e spiegando gli obiettivi per quella che verrà: “Abbiamo una proprietà ambiziosa che sta dando tanto al Como e alla città di Como. Fondamentale per noi sul campo è pensare di costruire una squadra per arrivare a quell’obiettivo. Abbiamo consolidato la B ed è normale che adesso si voglia alzare l’asticella. I playoff sono dunque il primo obiettivo. Pensiamo a mettere un mattone in più per soddisfare l’ambizione che la nostra proprietà giustamente ha. Che Como vedrete? Credo più propositivo fin da subito: abbiamo una serenità che ci permette di essere così. Mi piace dare una forte identità sui principi, però mettendo i calciatori nelle condizioni di potersi esprimere secondo le loro caratteristiche. Non mi piace mettere il modulo prima del giocatore”.

Foto: twitter como