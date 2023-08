Moreno Longo: “Con la Reggiana partita difficile. Nesta è un allenatore con tante idee”

Moreno Longo, allenatore del Como è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Reggiana, come riportato sui social del club: “Sarà una partita difficile, è una squadra organizzata e che sta bene, si è visto con l’eliminazione del Monza dalla Coppa Italia. Nesta è un allenatore con idee, non ci faremo ingannare dalla parola neo-promossa. Domani verrà per proporre il suo gioco, ma puntiamo a una buona prestazione. Credo che si possa e debba imparare dagli errori. Non era sicuramente il modo in cui volevamo iniziare il campionato, ma è un gruppo abituato a lavorare e non abbattersi, sono quindi positivo e fiducioso. Kone è entrato nel gruppo da martedì e ha 4 allenamenti alle spalle. Non ho ancora deciso se farlo partire dall’inizio o a gara in corso. Marlon è molto motivato e insieme a Gabrielloni sta creando quella pressione positiva nella rotazione degli attaccanti che aiuta a dare sempre il massimo. Verdi è un trequartista e lavorerà in quella posizione. Cercavamo un giocatore che si potesse sposare bene con Chajia, non un doppione, ma uno con le caratteristiche giuste per quel ruolo. Agirà nel reparto offensivo dietro a due attaccanti o con un altro trequartista dietro una punta. Sarà convocato ma non partirà dall’inizio“.