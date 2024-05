Moratti: “Zhang si è indebitato per l’Inter non per fatti suoi”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni sul passaggio di proprietà del club da Suning a Oaktree.

“Mi dispiace tantissimo che sia finita così. Ho molta stima di Steven, ha vinto due scudetti e tanti trofei in questi anni. I debiti che non è riuscito a saldare li ha fatti spendendo per l’Inter, non per fatti suoi. Speravo riuscisse a rimanere a capo della società, l’ho sentito ultimamente ma non abbiamo parlato di questo”.

