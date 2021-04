Moratti: “Volevo Hamsik e Lavezzi all’Inter, ma non potevamo prenderli tutti noi”

Intervenuto a Radio Marte, l’ex patron dell’Inter Massimo Moratti ha parlato della situazione in casa nerazzurra: “Lo scudetto arriverebbe dopo un po’ di tempo, sarebbe necessario per mantenere il carattere internazionale: i punti per scaramanzia non si contano mai, aspettiamo che la matematica ci dia ragione. Mi sembra che la squadra sia assolutamente in una situazione molto positiva. Conte è stato molto bravo, ha creato un ambiente e un modo di giocare che hanno reso la squadra fortissima e adatta a questo campionato. Conte è stato molto bravo, è arrivato come ex juventino ma è un professionista serissimo e molto capace.”

Su Hamsik e Lavezzi all’Inter: “Branca era bravo e pure informato, li volevamo entrambi. Con Hamsik l’errore fu non prenderlo quando era al Brescia. Ci sono tanti giocatori bravi e non possiamo averli tutti. Quando andò a Napoli De Laurentiis mi disse chiaramente che non poteva fare l’operazione. Per l’Inter prenderei Kantè. Orsato non arbitra più l’Inter dopo quella partita contro la Juve? Sinceramente non ci avevo fatto caso e non so perché Orsato non arbitra più l’Inter: è un buon arbitro, forse gli faranno arbitrare l’ultima partita. Il Var, a volte, mette in condizione di lasciare dubbi ma tante cose sono cambiate, gli arbitri sono più rilassati. Non rientro nell’Inter e spero che Zhang risolva i problemi brillantemente”.

