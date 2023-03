Moratti: “Vedo l’Inter non concentrata. Una squadra disordinata, Lukaku fuori condizione. Con il Porto sarà dura”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Leggo, analizzando il momento in casa nerazzurra, dopo la sconfitta contro lo Spezia e in vista della gara contro il Porto.

Queste le sue parole: “Difficoltà già viste. Una squadra non concentrata che, dopo una prestazione importante, non riesce a mantenere quella necessaria organizzazione per vincere la partita. Ho anche visto una squadra disordinata. E dispiace, dati i giocatori di qualità. Alcuni dei quali sono fuori forma. Lukaku è fuori condizione, è ancora lentissimo. Con il Porto sarà dura”.

Quella dell’Inter la chiamerebbe crisi? “Speriamo non sia malattia, altrimenti è un momento di crisi. Speriamo che la squadra sia forte, l’allenatore bravo, ma non arrivano i risultati. Quindi è crisi”.

Foto: twitter Inter