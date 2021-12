Moratti: “Sorteggio Champions? Per l’Inter la più facile sarebbe stata la Juve”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti in occasione dell’evento di presentazione del libro su Peppino Prisco, ha risposto a una domanda dei media presenti, in merito al sorteggio di Champions degli ottavi di finale di lunedì.

Queste le parole di Moratti: “Sorteggio di Champions? Non so proprio quale avversario dire per l’Inter. Magari Lille o Ajax. Peccato che con la Juve non possiamo giocare perchè sarebbe stata la più facile forse”.