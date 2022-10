Moratti: “Se Zhang sarà costretto a vendere, la situazione peggiorerà”

Nell’intervista a GR Parlamento, Massimo Moratti ha parlato anche della situazione societaria dell’Inter: “L’allenatore e i calciatori non diranno mai che sono condizionati dalla società, forse se lo dicono tra di loro, ma certamente un condizionamento c’è. L’Inter è ancora nelle condizioni di andare avanti, anche se bisogna capire quali sono le intenzioni di Steven Zhang”. Infine, Moratti dice di non conoscere i conti dell’Inter ma è certo che quando la famiglia Zhang è arrivata: “Era messo meglio. è cambiato molto. Non ci sono problemi gravi, poi bisogna capire se ha intenzione di tenere o se dovesse essere costretto a vendere: in tal caso la situazione peggiorerà ancora”.

Foto: Zimbio