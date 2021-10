Moratti: “Scudetto? I punti di distanza non sono pochi. La squadra però si esprime bene”

Nel corso della sua intervista a Radio Rai, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti ha parlato anche della corsa scudetto e delle differenze con l’Inter dell’anno scorso.

Queste le sue parole: “Credo che sia un anno molto diverso dallo scorso. La squadra diverte, gioca bene, specie nei primi tempi, ma non ha ancora fiducia in se stessa come quella dell’anno passato. I punti di distanza mette in condizione di non essere troppo sicuri da questo punto di vista”.

Su Mourinho: “Aveva già avvisato, nei momenti di esaltazione, dei pericoli di avere una rosa corta. Certo una sberla come quella di giovedì non se la poteva aspettare nessuno ed è rimasto esterrefatto. Ieri però ha giocato bene, penso si sia rifatto”.

Differenze tra Conte e Inzaghi: “Conte ha dimostrato di vincere, quindi bravissimo. Inzaghi è totalmente diverso, si è preso una bellissima responsabilità, però si trova fronte a far contento un pubblico diverso”.

Su Ibra: “Non mi aspettavo questa sua longevità, anche se il carattere per farlo ce l’aveva. È un miracolo dovuto a se stesso, ha un carattere volitivo eccezionale e fisicamente è davvero asciutto”.

Foto: Twitter Inter