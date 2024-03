Moratti: “Quella di Inzaghi è l’Inter più bella di sempre? Può darsi, ma è difficile fare paragoni. Per la Champions sono scaramantico”

Dopo quasi 10 anni di attesa è tornato per una visita ad Appiano Gentile l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Queste le sue dichiarazioni alla stampa che lo ha intercettato all’esterno del centro tecnico nerazzurro:

Quanto la sta divertendo questa Inter?

“Tantissimo, perché è molto forte e gioca bene. Il calcio è divertente.”

L’Inter più bella di sempre?

“Può darsi, ma è difficile fare paragoni anche per gli avversari che si incontrano. È comunque bella da vedere.”

Lautaro sarebbe stato bene anche nell’Inter del Triplete?

“Certamente, è un campione. Avevamo già Milito, gli avrebbe dovuto dare una spallata. Ma comunque è bravo bravo.”

Si aspettava un Inzaghi così?

“Sinceramente no, è proprio molto bravo, cresce sempre di più ed è bravissimo. Tiene bene la squadra ma la fa soprattutto giocare bene.”

C’è un giocatore di questa Inter che la diverte?

“A parte Lautaro, che ha molta classe, mi sembrano tutti adatti al proprio ruolo.”

A San Siro si è creata una magia.

“Al passo con i tempi. La gente vuole partecipare ed è un premio alla qualità del gioco.”

Per lo scudetto siamo a buon punto?

“L’ho sempre detto, per me quest’anno l’Inter è super favorita, gioca bene ed è forte. Per la Champions sono scaramantico, dobbiamo pensare partita per partita.”

