Moratti: “Non voglio entrare nelle questioni di Inter e Milan, ma abbattere San Siro è esagerato”

Intervistato da Radio Rai, Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter, ha parlato anche in merito al nuovo stadio di Inter e Milan.

Queste le sue parole: “Lo stadio di Milano è ancora meraviglioso come stadio, quando si parla di stadi si parla di stadi più piccoli. Io non voglio farmi i fatti di Inter e Milan, ma guardando lo stadio è spettacolare. Credo che San Siro abbia una cosa fondamentale: lo spettatore vede benissimo la partita, questa è la cosa principale. Poi si può lavorare sui servizi, ma per conto mio è esagerato il fatto di abbatterlo. Non faccio i conti su San Siro, non è il mio mestiere, può darsi che abbiano trovato il sistema per cui con lo stadio nuovo non si hanno debiti”.