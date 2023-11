Moratti: “Non mi pento di aver esonerato Gasperini all’Inter”

In vista di Atalanta–Inter di questo pomeriggio (ore 18), l’ex presidente Massimo Moratti ha parlato a La Gazzetta dello Sport della decisione di esonerare Gian Piero Gasperini quando era alla guida del club milanese: “Capita nella vita di tutti di fare degli incontri che non danno i risultati sperati, quello è stato un caso di questo tipo… Non sono certamente pentito di aver fatto quella scelta, semmai sono semplicemente dispiaciuto che l’allenatore Gasperini non abbia dimostrato di essere ugualmente bravo anche da noi all’Inter”.

Foto: sito ufficiale Inter